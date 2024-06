El abogado Germán Stalker habla en EXCLUSIVA para MundoNOW sobre su libro «Innovar Con Valor»

Entrevista con el abogado Germán Stalker.

Presenta su nuevo manuscrito.

Un vistazo a la innovación tecnológica. El abogado, especialista en transparencia, innovación y políticas públicas Germán Stalker habló para MundoNOW sobre su nuevo manuscrito. Es magíster en Propiedad Intelectual e Innovación y en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Este libro subraya la necesidad de incorporar valores en la innovación y explica cómo implementar un programa de integridad para una empresa de base tecnológica. Si bien, Latinoamérica vive tiempos de cambio respecto a la revolución tecnológica , por lo que este manuscrito es clave en esta área. Germán Stalker presenta libro Para iniciar la charla el abogado abordó qué fue lo que lo motivó a elegir la carrera de Derecho. «La carrera en derecho la escogí porque siempre me deslumbró conocer en profundidad la manera en la que el individuo en sociedad», dijo. También podría interesarte: Conductora de Primer Impacto confirma su divorcio. «Regula sus relaciones y conflictos mediante normas, instituciones y políticas públicas», compartió para MundoNOW. «El acercamiento a la rama de la propiedad intelectual viene por añadidura casi natural por la necesidad de proteger los desarrollos y la innovación que proviene del mundo del conocimiento», señaló.

Asimismo, reveló que estos están relacionados a «la tecnología y la ciencia con el que estoy vinculado profesionalmente desde hace años». Pero, ¿qué es la transferencia de tecnología y por qué es importante? «La transferencia de tecnología es la actividad que permite llevar los desarrollos tecnológicos», compartió Stalker. Así como los «conocimientos científicos y la innovación hacia la sociedad para que alcance impacto productivo, social o ambiental».

Además, contó cuál es el mayor desafío que enfrentó al trabajar con empresas de base tecnológica. «Creo que el principal desafío de las empresas basadas en tecnología es lograr escalar los productos derivados de las innovaciones y desarrollos tecnológicos a nivel global», reveló. «Desde lo personal, un desafío que siempre está presente tiene que ver con armonizar equipos de trabajo en los que sus integrantes provienen de diferentes disciplinas», dijo «Hablan diferentes lenguajes y tienen diversos intereses y expectativas. Sincronizar estos propósitos requiere de paciencia, constancia y persistencia», mencionó.

¿Qué valores considera esenciales para la innovación? «Considero que tan importante como desarrollar innovaciones y tecnologías lo es hacerlo con un sentido, un propósito», mencionó Germán. «En ocasiones, perdemos de vista que las tecnologías son un medio, una herramienta y tendemos a considerarlas como fines en sí mismos», añadió para MundoNOW. «En las sociedades contemporáneas existe una especie de fascinación por la innovación que nos hace creer que un desarrollo tecnológico por sí mismo trae avances y oportunidades inmediatas», dijo. «Esta visión sesgada nos hace perder de vista el costo de estas innovaciones así como también los riesgos e incertidumbres que generan», expresó.

«De allí la importancia de incorporar valores en la innovación para anticipar riesgos y dilemas», compartió de manera exclusiva. «Es recomendable que cada startup tenga su propia escala de valores ya que es irreal imponer los mismos valores a todo el mundo», reveló. «Por ejemplo, una startup referida a la salud humana se encuentra ante dilemas éticos diferentes a los que puede enfrentarse una que una empresa que opere con algoritmos y datos», dijo. «Por eso en el libro destaco la importancia de compartir una ética de mínimos», compartió el abogado.

«Una base de coincidencia en ciertos valores determinados por su historia común, su contexto, costumbres y hábitos que son compartidos», señaló. «En el libro cito el ejemplo de que uno puede disminuir la ingesta de carne por ser vegetariano o vegano en base a principios éticos», subrayó. «Por una cuestión de gusto, o por las consecuencias que tiene el consumo y la producción de alimentación basada en animales para la salud y para el planeta», resaltó Stalker. «Cualquiera sea el motivo, el impacto va a ser uno: la disminución de la producción de carne para el consumo y el aumento de investigaciones», dijo.

Asimismo, añadió que también se ve en «startups que desarrollan alimentos sustitutivos de la proteína animal y se comercializan productos alimenticios que suplantan a la carne». «La función principal de una startup es comercializar globalmente desarrollos que están basados en la aplicación intensiva de tecnología», mencionó. Durante la entrevista con Mundo Now, también abordó qué papel juegan la integridad y la transparencia en el éxito. «Es fundamental. Se habla mucho del mindset de la innovación, que la cultura de la innovación permanente requiere de un cambio de mentalidad», afirmó.

Un claro ejemplo de la integridad y la transparencia «Coincido plenamente con ello, pero poco se habla del liderazgo ético, de la importancia que tiene incentivar la generación de empresas tecnológicas con propósito», dijo. «Que tener ganancias no sea la única motivación que guíe el accionar de los emprendedores, inversores tecnológicos o tecnólogos, sino que exista un propósito superador», añadió. «En el libro comento el caso “Theranos” que motivó un documental conocido como ‘Out of blood in Silicon Valley'», contó a MundoNOW. «Hace poco más de 10 años una estudiante de Sandford creó una empresa llamada Theranos que prometía revolucionar el mercado de análisis clínicos», señaló.

«En poco tiempo logró levantar muchos millones de dólares y en su apogeo la empresa llegó a estar valuada en U$S 10.000 millones», confesó. «Sin embargo, en 2015, una investigación periodística cuestionó la eficacia y veracidad de la tecnología que había sido exagerada fraudulentamente», dijo. «Este es un caso icónico y algo extremo, pero todas las startups se enfrentan a dilemas éticos dependiendo el mercado en el que operan sus tecnologías», resaltó. «Piensa que todas las startups, al ser disruptivas cuestionan el status quo regulatorio o normativo. Y ello conlleva dilemas éticos», dijo.

«Por ejemplo, el lobby y los conflictos de intereses son comunes en el desarrollo y escalado de una startup», comentó Stalker. Y, ¿cómo puede la innovación contribuir al desarrollo económico en Latinoamérica? «Desde Schumpeter en adelante existe una corriente económica que considera el desarrollo como el resultado de la innovación», argumentó. «La creación de nuevos productos, de nuevos negocios sobre la base de tecnologías que irrumpen el status quo y que piensan la resolución de los problemas de manera diferente, out of the box», dijo.

Además, «la economía del conocimiento, los activos inmateriales, la información, la capacidad inventiva y la creatividad son creadores de riqueza y agregan valor en los productos y servicios que comercializan». «América latina tiene un enorme potencial de innovación que todavía no ha sido explotado en toda su magnitud», confirmó a MundoNOW. «En todos los países de la región existen ejemplos de emergencia de ecosistemas innovadores que con estadíos diferentes se encuentran en un proceso de consolidación», mencionó. «El mundo del capital de riesgo tiene puestos sus ojos en la región. En un informe del BID del 2023, se consigna que el capital levantado por las startups en América Latina se acerca a los US$ 2 mil millones», dijo.

¿Cómo afecta la tecnología emergente a la propiedad intelectual? «Todo el sistema de PI se ve afectado por las tecnologías emergentes. Puedo comentarte en 2 clases de derechos de la PI: patentes y copyright», señaló Stalker. «Patentes, el desafío tiene que ver con, por un lado, si se puede considerar a un robot de AI como autor titular de una patente, Este tema se ha discutido en tribunales de diversos países», mencionó. «El caso más resonante es “DABUS” en el cual, los tribunales de apelación de Australia dijeron que no podía asignarse a una algoritmo la autoría de una patente», relató. «Otra cuestión tiene que ver con las patentes cuya redacción es asistida con GenAI», afirmó el abogado Germán Stalker.

«Allí los evaluadores de patentes de las oficinas nacionales tienen un desafío importante para identificar si la redacción de la patente tiene componentes generados por la AI», afirmó. «Derecho de autor (copyright) también la discusión tiene que ver con el output, en tanto si la GenAI es capaz de ser considerada como creadora», detalló. «Por el momento, existe el consenso en que la legislación internacional tiene un acercamiento orientado al ser humano por lo que solo personas humanas pueden ser considerados creadores», dijo. «Luego, en relación a la GenAI como INPUT, existe el riesgo de la infracción de derechos de autor de otras personas, al no chequear el estado del arte previo», compartió.

Compartió qué piensa sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenido y su impacto en la propiedad intelectual «Se relaciona con el final de la pregunta anterior, la AI como creadora de contenido presenta grandes oportunidades», sostuvo. «Pero también enfrenta desafíos vinculados con el cumplimiento de las regulaciones existentes», reseñó. «El desarrollo de nuevas formas de licencias y permisos que aseguren el respeto de los derechos de los creadores humanos utilizados para entrenar el algoritmo y la protección de los datos personales», dijo.

«Nuevamente aquí, aparecen dilemas legales y éticos sobre quien posee los derechos de autor», apuntó el reconocido abogado. «En mi opinión, el output emergente de un robot de Gen AI por el hecho de estar basado en datos existentes no puede ser considerado original y creativo», añadió. Asimismo, reveló cómo ve el futuro de la propiedad intelectual en un mundo cada vez más digitalizado y donde no se tiene control prácticamente de la mayoría de las cosas. «Bueno, hay varias preguntas en una. Primero, creo que sí definitivamente el uso de la AI desafía las regulaciones sobre PI que están siendo reevaluados y actualizados a nivel global».

Los desafíos que enfrentan algunas empresas «Es cierto que en algún punto la digitalización masiva hace que los procedimientos vigentes para proteger la propiedad intelectual de las creaciones vayan quedando obsoletos», dijo. «Por eso, existe un mercado emergente de plataformas que a través de blockchain y token pueden certificar la autoría de las ideas y creaciones y darles fecha cierta», señaló. «Luego, esos tokens pueden ser comercializados y monetizados a escala global», afirmó durante la entrevista para MundoNOW. «Cuando uno publica algo en una red social, se supone que previamente aceptó los términos y condiciones de esa plataforma», sostuvo Stalker.

«En general, cada una de las plataformas de redes sociales y streaming tienen sus propias políticas de PI», subrayó el abogado. «Que se adecúan a los marcos normativos vigentes tanto para la creación, reproducción como para la comercialización y monetización del contenido que se realiza a través de la misma», dijo. «Cuando creamos el usuario, prestamos nuestro consentimiento a esas políticas», recordó. «Por ejemplo, la mayoría de las plataformas respetan la normativa de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) y aplican lo que se conoce como Notice and take down, que es un mecanismo por el cual si una plataforma detecta que un contenido infringe algún derecho de propiedad intelectual, da de baja el contenido de manera automática», compartió.

«Para el uso de la imagen con fines comerciales se debe solicitar la autorización previa del titular. Para evitar demandas tienes que solicitar al titular de la imagen su consentimiento previo a la publicación», dijo. «El liderazgo ético es algo de lo que hablo en el libro y que suelo enfatizar en las conferencias y charlas que doy», compartió. «Cada vez más el mundo necesita de trust influencers, personas o instituciones que sean capaces de influir en muchas personas y que sean generadores de confianza», afirma. «Deportistas, artistas, emprendedores, comunicadores, empresarios, líderes religiosos que puedan encarnar liderazgos morales», señaló.

«Una característica fundamental es que sean capaces de enseñar con el ejemplo de incentivar las prácticas de integridad y generar el cambio de mentalidad que requiere una sociedad para pasar hacia una cultura de la integridad», mencionó a MundoNOW. «Esto es complejo porque las personas nos vemos condicionados y a su vez, impactamos en nuestro entorno cultural», apuntó. «El cambio de una identidad colectiva se logra solamente en el largo plazo, pero con pequeños cambios cotidianos que sean capaces de generar confianza entre las personas que sirva como cemento de unión para las relaciones», sentencia. Además, compartió cuál ha sido la experiencia más gratificante en su carrera hasta ahora y el caso más extraño que ha encontrado.

Una experiencia inolvidable «Una que recuerdo fácilmente es que en un momento me tocó dirigir el equipo de fútbol en el que jugaba mi hijo adolescente», reveló. «En una de las charlas técnicas antes de un partido traté de transmitirles la necesidad de tener un esquema de juego que fuera el reflejo de un valor característico que sirva para unir al equipo, que fuera su identidad más allá de ganar el partido», dijo «Y uno de los chicos me cuestionó alzando la voz dijo: ‘Y eso para que nos sirve? Yo vengo a jugar al fútbol y a ganar. Es todo lo que me importa’«, recordó. «La respuesta me hizo quedarme por un momento en silencio. No por sorprenderme, me la esperaba», dijo para MundoNOW.

«Sino porque me desafiaba en cómo podía seguir con la charla para motivarlos», añadió. «Les dije que si logramos tener una identidad propia, un esquema de juego orientado a valores más allá de los resultados de los partidos», confesó. «Podríamos generar confianza entre cada uno de nosotros y que luego los rivales podrían ver y sentir que éramos un verdadero equipo, unido que juega con identidad propia, independientemente de si gana o pierde, dijo.. De igual manera, habló sobre un proyecto o caso que le ha dejado una enseñanza importante.

«Permanentemente me cruzo con casos o proyectos que me enseñan desde la práctica. La práctica y las experiencias son fuente de conocimiento enriquecedor», compartió. «Hace poco tiempo me tocó asesorar a un grupo de emprendedores que trabaja en un proyecto que crea un componente constructivo destinado a cubiertas edilicias elaboradas con plástico procedente de desechos industriales y caucho de neumáticos en desuso que son reciclados», dijo. «Tienen patentada la tecnología y se encuentran en proceso de comercialización. Me sorprendió la sincronicidad que tiene ese equipo para entenderse entre ellos mismos y la cohesión que los une. Sus mayores desafíos que ha enfrentado al trabajar en el campo de la propiedad intelectual también quedaron expuestos.

«Uno de los desafíos es que habitualmente los emprendedores cuestionan y desafían el status quo normativo. Se salen del molde», confesó. «Esa característica hace que determinadas formalidades legales sean consideradas obstáculos para sus emprendimientos», dijo a MundoNOW. «Por ello, desde el punto de vista del derecho es un desafío permanente. La alternativa que encuentro para superar esos desafíos es contar con una escala de valores», reveló. «Un código de ética que permita orientar el comportamiento de la startup y hacerlo público para que los terceros con los que se relacionan sepan el cómo», afirmó.

El mayor obstáculo que ha enfrentado «Ser transparentes en cuanto al actuar. Yo me manejo de la siguiente manera y es bueno que tú lo sepas. Esta es mi manera de hacer negocios, estas son mis expectativas y mis objetivos contigo. Con eso, generar confianza», dijo. «La confianza contribuye a la reputación de la startup que junto con sus intangibles son sus principales valores», añadió. Además, «la falta de conocimiento sobre la importancia que tiene la integridad para hacer negocios. La creencia difundida de que si tomo un atajo voy a tener éxito más rápido». Asimismo, habló sobre qué te inspira a seguir innovando en tu campo de especialización

«La creencia en las personas. En el ser humano y en las generaciones futuras», señaló Germán Stalker. «Considero que el porvenir es desafiante pero solo nosotros como especie somos capaces de generar innovación con propósito. Eso me motiva para conocer personas líderes que piensan en actuar con impacto», dijo. «Hace unos años colaboré con familiares y un grupo de amigos en la creación de una asociación civil “Nuestro tiempo” que buscaba integrar a niños de una zona desfavorable de la ciudad de Santa Fe en el desarrollo de actividades extraescolares», recordó. «Fue una iniciativa con alto impacto que permitió que un grupo de niños puedan tener actividades deportivas extra escolares», mencionó a MundoNOW.

«Me impresionó mucho el involucramiento de los vecinos de la comunidad que aportaban siempre productos, mercaderías o simplemente colaboraban con su tiempo», compartió. «Es asombroso ver como la solidaridad fortalece los lazos comunitarios», añadió el abogado Germán. ¿Qué consejo le daría a alguien que está comenzando su carrera en propiedad intelectual o tecnología? «Que sea curioso, que cuestione y que se pregunte básicamente dos cosas: ¿Para qué hago esto? Esto tiene que ver con el propósito de mi actuar», señaló.

«¿Es por alcanzar el éxito? ¿Es para que mis pares me reconozcan ? ¿Es para alimentar mi ego? ¿Es para ganar más dinero? O tengo un verdadero propósito que impacte en mi entorno, en las personas y el ambiente que me rodea», dijo. «Tener claro esta respuesta nos hace ser responsables de nuestros actos y así, poder anticipar las consecuencias de nuestras acciones», añadió. «Luego, ¿cómo lo hago? Es fundamental para generar confianza con las personas con las que interactuamos el prestar atención en el cómo desarrollamos nuestras acciones para conseguir nuestros objetivos», señaló. «Respetar la diversidad, aprender de los otros y enseñar con el ejemplo genera un ambiente de confianza en el que la creatividad y la innovación fluyen naturalmente», sostuvo Germán Stalker en la entrevista.

«El qué es nuestra innovación, la creación. Es esa tecnología, metodología o desarrollo que luego de investigar, de aplicar conocimiento ve la luz de una manera innovadora, diferente de lo que existe hoy en el mercado», dijo. ¿Qué lo mantiene motivado por su trabajo a lo largo de los años? «La curiosidad, y el hambre por conocer y aprender de mi propia experiencia y la de los demás. Trabajar para una sociedad mejor, ayudar a cambiar lo que sea necesario para que todos podamos tener la oportunidad de estar mejor», respondió. ¿Qué cree que es lo más importante para el desarrollo profesional en el ámbito de la propiedad intelectual? Esto dijo:

«Diría que la capacidad de identificar innovaciones que sean capaces de maximizar el valor de un producto o servicio», aseguró. «El compromiso y ser capaces de ofrecer soluciones no solamente legales sino integrales de negocio, adaptadas a las necesidades de un contexto volátil», añadió. «La capacitación permanente y la actualización de los conocimientos en desarrollos de frontera del conocimiento permite anticipar escenarios para la toma de decisiones», sostiene Germán Stalker en la entrevista. Además, contó una anécdota interesante de sus estudios de posgrado en la Universidad de California-Davis.

«Una de las características de la ciudad de Davis es que es encantadoramente pequeña y hay muchas bicicletas. Es habitual movilizarse en bicicleta por la ciudad y en el campus universitario», dijo. «En uno de esos caminos atravesando el campus me encontré con una colega que hacía tiempo no veía y que se encontraba realizando un postgrado en genética animal», recordó Germán Stalker en la entrevista. «Fue mucha casualidad coincidir en la misma universidad al mismo tiempo. A partir de entonces nos encontrábamos al terminar nuestras clases para intercambiar impresiones sobre la experiencia», añadió. «No creo tener esa esa llave del éxito, pero sí puedo mencionarte las habilidades que identifiqué son necesarias para llevar adelante los proyectos y hacerlos realidad», sostuvo.

«Saber trabajar en equipo. En los ecosistemas innovadores los actores que interactúan provienen de diferentes saberes la interdisciplina es una constante», afirmó. «Vinculado a ello, saber escuchar para poder comprender los diferentes lenguajes de cada disciplina, y los significados de lo que se quiere transmitir», dijo. «Tener actitud, poder enfrentarse a riesgos y aprender a fallar. Estar preparado para asumir los fracasos como estímulo para seguir adelante con el proyecto», subrayó. «No perder nunca de vista la realidad. Saber que lo que estamos haciendo busca resolver determinado problema», enfatizó.

«Tener claro el para qué. El propósito que guía nuestra acción. Finalmente, nunca darse por vencido», mencionó. ¿Qué lo llevó a escribir tu libro «Innovar Con Valor» y cuál fue el mayor desafío durante el proceso de escritura? «El libro lo concebí un poco antes de la pandemia porque sentía que en la transferencia de tecnología había un gap en relación con las prácticas de integridad», aseguró. «Advertí que no muchos actores de la innovación son conscientes de los riesgos y dilemas éticos a los que se enfrentan en el camino de llevar una idea innovadora al mercado», añadió.

«Por ello quise hacer un aporte, que estuviera escrito en un lenguaje accesible y claro para que sirva como un aporte real en los ecosistemas innovadores de la región», reveló. «Luego, me sumergí en la aventura de escribir el libro y allí me encontré con muchos caminos para recorrer que tenían que ver con mis experiencias personales», dijo a MundoNOW. «Aprendí a disfrutar el proceso de la escritura como un viaje también hacia mi interior. Desde esa perspectiva, creo que de alguna manera el libro es una síntesis de la construcción de lo que soy, desde lo personal así como también desde lo profesional», sostuvo. «En algún punto, siento que el libro, como dice Rebeca Solnit, es emprender, perderse un poco para encontrarse.

¿Cómo ve el futuro de la propiedad intelectual en el contexto de las rápidas innovaciones tecnológicas? «Este siglo XXI es un signo de contrastes. La humanidad cuenta con los avances tecnológicos más innovadores pero a la vez atraviesa desafíos que ponen en crisis su existencia tal como la conocemos», dijo. «El cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la guerra. Para lograr un desarrollo económico sostenible e inclusivo los avances tecnológicos no alcanzan», señaló. «Sino, ya estaríamos en condiciones de lograr una mejora para la humanidad. Hace falta otra cosa: la innovación debe ser realizada con integridad, y con foco en las personas», aseguró «Allí, las startups pueden ser las catalizadoras del cambio para poder innovar con valor», añadió a sus declaraciones Germán Stalker en la entrevista.

«Mi aspiración es que las generaciones más jóvenes sean capaces de poder incorporar prácticas de integridad en el mundo de la innovación», señaló. «Que las startups sean motores de un cambio que incluya la tecnología con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas», aseguró. ¿Qué le diría a un joven emprendedor que quiere empezar su propia startup tecnológica? Germán Stalker afirmó «que nunca se dé por vencido, ni aún vencido».

