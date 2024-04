Alonso Bañuelas revela los ‘secretos’ de su nuevo podcast con MundoNOW

Siempre he trabajado pensando en que los sueños se cumplen, en que la constancia y dedicación tienen su recompensa.

Me gusta que las entrevistas al final dejen un mensaje positivo, porque todos tenemos batallas que pocos conocen.

Me gusta que se sientan en confianza y que sepan que están con alguien que los conoce, que están en buenas manos y que la gente que los escucha se llevará un buen mensaje de parte de ellos.

Pero también me gusta que narren historias que probablemente para algunos sean conocidas, pero para otros no.

Y así lo hago, antes de cualquier entrevista me preparo bien conociendo al entrevistado y buscando de qué forma puedo obtener información nueva.

Uno de mis grandes maestros fue Gabriel Bauducco, un periodista argentino que nos decía que era necesario no dormir antes de una entrevista para prepararte bien, entonces él no dormía.

Algunas veces muchos artistas no quieren ahondar en temáticas que les generen conflicto.

No solo por lo complicado de conseguir la entrevista sino porque se negaba a hablar de temas políticos y sociales.

De los actuales me gusta mucho entrevistar a personajes que tienen historias de lucha como Joaquín Cosio.

Es una persona que no se niega hablar de ningún tema.

Su historia de vida es algo que me inspira.

Me gustaría entrevistar al expresidente Barack Obama.

7. Has hecho prensa, radio, televisión, redes sociales y ahora podcasts, ¿qué te falta hacer como periodista?

El periodismo no tiene límites, en los últimos años me he dado cuenta que la vida y tu carrera te van sorprendiendo cada día.

De comenzar corrigiendo la ortografía en un periódico local a tener mi propio podcast en el medio más importante de Estados Unidos.

Eso es algo que me tiene muy contento y orgulloso, me encantaría seguir llevando más entrevistas a más gente, sea cual sea el formato.

La vida es maravillosa y esta carrera también.