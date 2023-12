Entrevista a Ricardo Villalobos sobre el podcast Horóscopos y Astrología

«Pero fíjense que no tiene una especificidad, no habla de los astros y el comportamiento de los astros y los ciclos de los astros y las dolencias», agregó.

A diferencia de otros astrólogos, tú no acostumbras hacer predicciones específicas del futuro, ¿cuál es la razón?

«Solamente decir yo no creo que eso sea y nunca lo estudio. No, no, no tendría su valor».

«Y pienso que este tipo de lecturas y de apreciaciones se convierte en una herramienta muy, muy valiosa para las personas».

«Porque los seres humanos tenemos siempre sensibilidad hacia la guianza para ser guiados, para encontrar sugerencias».

«Por eso pienso que el papel de la astrología va siendo mucho más vívido en la dinámica colectiva y mucha gente pretende encontrar en ella respuestas para sus inquietudes primordiales».