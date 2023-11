¿Cuándo y cómo fue el entierro de Selena Quintanilla?

Sin duda, la más afectada fue la madre de la cantante, Marcella Samora, quien no podía contener el llanto tras la muerte de su hija.

«Yo decidí abrir el ataúd», dice el papá de Selena

Por desgracia, el funeral no podía estar alejado de la polémica: el papá de Selena decidió abrir el ataúd de su famosa hija.

En su momento, Abraham Quintanilla Jr dijo que hizo esto para que los demás confirmaran que el cuerpo de la cantante estaba ahí.

Tiempo después, confesó que se había arrepentido de haber hecho esto, pero ya era muy tarde. A Cristina Saralegui le dijo lo siguiente:

«Ese mismo día la gente estaba en fila, pasando, varias señoras empezaron a clamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo», expresó.