Entendiendo la experiencia transgénero: 4 datos que debes conocer

Entendiendo la experiencia transgénero en 4 datos: En Estados Unidos, aproximadamente el 18% de las personas transgénero tienen entre 13 y 17 años de edad; en total, 1.6 millones de adolescentes mayores de 13 años de edad y adultos se encuentran en este grupo.

El desconocimiento de lo que significa ser transgénero podría poner en riesgo su bienestar; por eso, es importante conocer qué significa ser transgénero, para así poder crear una red de apoyo que favorezca la salud física y mental de quienes integran esta comunidad: ¡Conoce 4 interesantes datos!

Entendiendo la experiencia transgénero: ¿Qué significa este concepto?

Entendiendo la experiencia transgénero: De acuerdo con datos de la Clínica Mayo, la identidad de género se refiere a la percepción interna de ser hombre, mujer, una combinación de ambos o ninguno de ellos. Esto se manifiesta en manierismos, estilo de comunicación, intereses, modo de vestir y la expresión tanto interior como exterior de la personalidad y esencia de una persona.

Las personas transgénero son aquellas: a) cuya identidad de género no corresponde con el sexo que le fue asignado al momento de nacer; b) que no siguen las normas sociales de expresión con respecto al género que les fue asignado al nacer; c) que se identifican y expresan fuera de los géneros binarios.