“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho”, indicó Tania según la revista mexicana. Sin embargo, la guapísima rubia indicó que ambos continúan teniéndose un gran cariño: “Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian”, también dijo: “no ha habido una razón negativa ni mucho menos”, así lo dijeron también a través del Twitter del programa ‘Así el Weso’ . (Archivado como: Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz)

“Yo me quedo a vivir acá en España. Tengo mi maestría y Carlotta su colegio”, dijo. Por otro lado, los rumores sobre una ruptura comenzaron desde el mes de diciembre, cuando se hizo su última publicación juntos en Instagram, levantando fuertes sospechas sobre esto. (Archivado como: Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz)

Tania Ruiz es originaria de San Luis Potosí, México, sin embargo se encuentra actualmente viviendo en España con su hija Carlotta. La mexicana no solamente se dedica al modelaje, si no que también es una exitosa empresaria. Ruiz confirmó que se quedará a vivir en Madrid.

Esto opinan los internautas

La cuenta de Instagram de Chamonic, compartió ayer por la noche la noticia, sin embargo algunas personas compartieron su punto de vista ante la sorpresa de la ruptura de Enrique Peña Nieto, a lo cual algunos reaccionaron así: “Algo me dice que no quiere que la involucren en todo es ‘mitote’ que se viene para el ex presidente”, dijo un usuario.

“Es inteligente, sabe que ese barco ya se va hundir, y prefiere salir antes que ir hacer visita conyugal”, “Mmmm huele a qué le corrió, el tiempo nos lo dirá”, “‘Nos queremos’ eso siempre dicen cuando se separaron, si se quisieran lucharan por el amor, digan se termino y punto”. Fueron algunos comentarios de las personas ante la ruptura de EPN y la modelo. (Archivado como: Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz)

