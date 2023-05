Enrique Iglesias cancela concierto en México por un problema de salud

En el comunicado de Iglesias se lee: “Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión.”, señala el cantante.

Las malas noticias en el mundo del entretenimiento no paran, el día de hoy, el reconocido y galardonado cantante español, Enrique Iglesias, anunció una mala notica relacionada a un problema de salud en sus redes sociales, por lo que lo llevó a tomar una dura decisión y cancela un concierto en México.

“Como lamentablemente dio a conocer Enrique Iglesias en sus redes, a pesar de todos los esfuerzos realizados, por estricta indicación médica no podrá salir al escenario del Tecate Emblema debido a que presenta un cuadro de neumonía.”, señala el comunicado del festival.

De igual manera, la cuenta en Twitter del festival “Tecate Emblema” del cual Enrique Iglesias tenía una presentación hoy, anunciaron que el cantante español no podrá presentarse por un cuadro de neumonía que el propio anunció en sus redes sociales.

“A todos los fans que asistirán hoy al Tecate Emblema, les informamos que se ha confirmado la participación de la princesa del pop latino Danna Paola, así como algunas bandas como Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados y Litzy.” se lee en las historias del cantante.

Usuarios se quejan del concierto debido a que no asistirá el cantante

Los usuarios fanáticos del cantante se hicieron presentes en los comentarios del comunicado por parte de Tecate Emblema, quienes expresaron su enojo y desaprobación debido a que Enrique Iglesias no se iba a presentar, si deseas ver el comunicado del festival, haz click AQUÍ.

“¿Los boletos del sábado comprados en abono también los van a reembolsar?, ya no me interesa ir hoy.”, “Iba hoy por Enrique Iglesias y mañana por Robbie Williams, me reembolsarán el de hoy?”, son algunos de los comentarios por parte de usuarios enojados que se alcanzan a leer, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.