Enrique Guzmán rompe el silencio sobre sus declaraciones de las niñas pequeñas

Enrique Guzmán dice la verdad sobre las acusaciones.

Se defiende de las criticas.

¿Cual fue el motivo de sus declaraciones? Enrique Guzmán, reconocido cantante mexicano, se encuentra en el ojo del huracán después de su explosiva reacción durante una reciente conferencia de prensa Cabe recordar que en ese momento fue cuestionado acerca de las acusaciones de presunto abuso a una menor de edad. La controversia se desató cuando, lejos de desmentir los señalamientos, el artista sorprendió al público al afirmar que, a su edad, le encanta tener relaciones con «una niña chiquita». Sus impactantes palabras se difundieron rápidamente en las redes sociales, generando indignación entre periodistas de espectáculos y organizaciones feministas. Enrique Guzmán rompe el silencio Las declaraciones de Guzmán no solo provocaron el repudio de la opinión pública, sino que también desencadenaron una ola de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Periodistas especializados en el ámbito del entretenimiento expresaron su rechazo hacia el cantante, tachando sus comentarios de inapropiados y repugnantes. Organizaciones feministas se unieron al coro de condenas, condenando enérgicamente las palabras de Guzmán y exigiendo justicia en caso de que las acusaciones de abuso resulten ser ciertas. El escándalo tomó un giro más oscuro cuando Mayela Laguna, madre de la presunta víctima, confirmó públicamente que Enrique Guzmán habría tocado de manera indebida a su hija.

Dice la verdad sobre sus declaraciones La gravedad de las acusaciones se intensificó aún más cuando Frida Sofía, hija de la reconocida cantante Alejandra Guzmán y nieta del propio Enrique, no dudó en calificar a su abuelo como un «pedófilo». Ante esta situación, el reconocido cantante decidió romper el silencio en las redes sociales y reveló la verdad sobre sus declaraciones. «Estas declaraciones las voy a leer, para no cometer errores y no equivocarme para que no se malinterprete lo que voy a decir», comenzó diciendo Guzmán. «Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera, por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor, ni siquiera me ha paso por la cabeza, nunca lo haría», dijo.

¿Enrique Guzmán es atacado? Las revelaciones de Laguna y Sofía avivaron aún más la indignación general, poniendo al artista en el centro de una tormenta mediática. Sin embargo, el cantante mencionó que las acusaciones de la prensa pudiera ser intencionalmente por alguien que presuntamente dice esos comentarios de mala manera. «Pero el constante acoso de la prensa sobre mi, es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención que no tiene nada de bueno, lo está haciendo intencionalmente», se escucha. «Todas esas acusaciones en mi contra, no tienen ninguna prueba, no hay forma, no hay un video, no hay un recuerdo, no hay ninguna niña diciendo «a mí me tocó», agregó.

Acusaciones de abuso a menores Cabe mencionar que el video fue compartido a través de su cuenta de Instagram, en donde recordó las polémicas declaraciones en el Auditorio Nacional sobre las menores. El exesposo de Silvia Pinal preguntó a una reportera sobre si había visto el material en el que Morales basa sus afirmaciones y argumentó que él no. «En la conferencia de prensa que hice, me volvieron a preguntar de un video, sobre el supuesto abuso y le respondí con sarcasmo ya molesto», mencionó en su post. «Cuando yo me retiraba, me insistió una mujer que estaba ahí sentada, que había un video, yo quisiera verlo y que lo vean ustedes, pero no lo he visto nunca», dijo.

Se defiende en redes sociales Por último Enrique Guzmán ofreció disculpas a todos los que se sintieron ofendidos, y afirmó que no debió haber dicho esas palabras frente al publico. «Comencé a decir cosas que no debo decir o no debí decir en ese momento. Quiero decirles que nunca en mi vida he tocado a una menor de edad», finalizó el cantante. Horas antes, el intérprete de canciones como ‘Tu cabeza en mi hombro’ quiso aclarar lo sucedido. Y se defendió con una publicación en su cuenta de Twitter. “Parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz”, escribió el padre de Alejandra Guzmán en las redes sociales. DA CLICK PARA VER EL VIDEO.