Enrique Guzmán admite lo impensable sobre las niñas en conferencia

No es la primera vez que acusan de abuso a Enrique Guzmán, de 80 años de edad pues su nieta Frida Sofía lo señaló por haber abusado de ella cuando era niña.

Durante la tarde del martes 14 de noviembre, los organizadores de La Caravana del Rock and Roll llevaron a cabo una rueda de prensa para abordar los detalles de los próximos conciertos.

El cantante rompe el silencio

Enrique Guzmán aseguró que no sabía de qué imágenes le estaban hablando, pero le gustaría verse teniendo relaciones con una menor.

“¿Tiene usted conocimiento de esta foto? ¿La conoces? Yo no y me gustaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, mencionó.

Tras hacer esta terrible declaración, Enrique Guzmán se retiró del lugar enojado, ante el asombro de su compañera Angelica María, quien estaba a su lado.

Ante estas declaraciones, las redes sociales se movilizaron y cientos de usuarios comenzaron a criticar al cantante, incluso llamándolo «pedófilo».