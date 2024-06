Se abre un enorme socavón en un campo de fútbol en el estado de Illinois

Imágenes captadas por unDronemuestran el gran agujero, estimado en unos 100 pies de ancho, en el césped del Gordon Moore Park.

El socavón, que se formó alrededor de las 10 de la mañana del miércoles, fue resultado del colapso de una mina, informaron medios locales.

«Hoy, la mina subterránea New Frontier Materials en Alton, experimentó un hundimiento de la superficie.

A park closed on Wednesday after a giant sinkhole opened up in the middle of a soccer field. https://t.co/Yu1LEKGwDJ

