¿Engañan a Thalía? Destapan ‘la verdad’ sobre Tommy Mottola (VIDEO)

Thalía estaría teniendo comportamientos bastante drásticos luego de haberse enterado supuestamente de una traición por parte de su esposo: “Si te fijas Thalía está muy activa, su última aparición pública fue en Las Vegas, en Los Latin Grammy y tampoco estuvo Tommy Mottola, esperábamos verla junto a su esposo y tampoco estuvo ahí”, dijo Ernesto Buitrón.

Asimismo, la intérprete de ‘Desde esa noche’ no ha publicado fotografías recientemente con su esposo, pues su última publicación fue el 2 de diciembre. “Es una mujer activa que a diario está subiendo cosas y, misteriosamente, pues ya no se encuentra en la red, ya no hay Tiktoks, estaría pasando un momento difícil”, dijo el conductor. ( HAZ CLICK PARA VER EL VIDEO COMPLETO ). Archivado como: Engañan a Thalía