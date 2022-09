En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram , el amigo de Francisca quien en los últimos meses ya no ha escondido su amor por su esposo impactando a sus seguidores quienes no se habían percatado de sus preferencias sexuales, se pronunció a raíz de unos comentarios en Instagram sobre su físico y contó lo que sucede.

Alejandro Chabán estuvo recibiendo muchos comentarios sobre su aspecto físico en los últimos meses, pues es evidente que el ex conductor de Despierta América y ahora empresario de la marca ‘Yes You Can’, cambió bastante su imagen lo que le ha acarreado que la gente se pregunte si le sucede algo malo y está enfermo.

¿Alejandro Chabán tiene una enfermedad y por eso bajó mucho de peso?

Y a su manera de ver las cosas mostrando su ‘antes’ y su ‘después’, Alejandro Chabán continuó explicando lo que sucede: “…Soy una versión diferente, no se trata de ver si es mejor o peor, se trata de una versión con lo que sé y quizás en el futuro va a ser otra versión… valora lo que haz hecho para llegar hasta el día de hoy aquí, siempre estamos yendo hacia una mejor versión de nosotros y en vez de culparte, de litigante, de insultarte y de verte al espejo y decir ‘tengo acá esto, no me gusta’, no… y no dejes que ningún comentario, que ninguna etiqueta interfiera con tu proceso de vida”, dijo.

Para finalizar, el orgulloso empresario latino precisó: “Cada crítica, cada juicio y hasta cada cumplido, cada piropo recuerda que tiene que ver con lo que ellos están atravesando y su experiencia de la vida, no con la tuya, vemos aquello que está en nuestra mente y nuestro corazón… soy espejo y me reflejo”, fueron las palabras de Alejandro Chabán naturalmente descartando que su ‘nueva imagen’ más delgado tenga que ver con problemas de salud.