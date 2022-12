¿QUÉ DICEN LOS INTERNAUTAS?

De inmediato algunos internautas les tundieron con estos comentarios: “Imagina decir estas cosas con mujeres en el momento más (vulnerable) de nuestras vidas”, “Todas las chicas malas en la escuela secundaria se convirtieron en enfermeras” es la declaración más real”, “Acabo de ver un video en el que todas estas enfermeras acaban de ser despedidas”.

“Como mujer recién embarazada, ver ese video me hizo sentir muy insegura y confundida porque, como mamá primeriza, pensé que era normal preguntar esas cosas”, “tenía todo en el estómago me dijeron que me calmara y me rompí el pie me dijeron que me calmara y tenía la piel rasgada se enojaron conmigo me dijeron que me calmara”. Con información de NYP. Archivado como: Enfermeras Atlanta challenge TikTok