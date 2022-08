Asherey Ryan, tenía ocho meses de embarazo, murió en el accidente, junto con su hijo pequeño, su novio Reynold Lester, y su bebé por nacer, el padre del menor muerto no se esperó y dijo lo que desea más en estos momentos por la muerte de su pequeño Alonzo y para la presunta responsable del terrible accidente vial, se dijo sobre la noticia de enfermera causa choque y mata a embarazada.

La presunta responsable está catalogada como UCI y podría enfrentar varios años en la prisión, por lo que en medio del dolor que le significa al padre del niño muerto y del bebé que venía en el vientre de su esposa, muestra su lado más sensible para contar lo que siente en estos momentos en que ha quedado sin familia.

Enfermera choque embarazada: ¿QUÉ PIDE EL PADRE ENTRE LÁGRIMAS?

El papá de Alonzo dijo las siguientes palabras: “Estaba lleno de alegría, muy emocionado. Me encantaba cuando agarraba sus manos, cuando pateaba las piernas de la emoción… ahora nunca lo volveré a ver”. Manifestó que desea que Linton, quien según los fiscales estuvo involucrada en 13 accidentes anteriores, enfrente la justicia.

“Quiero ver que se haga justicia. Algo para ella, venganza por lo que ha hecho. Tal vez entonces pueda perdonarla. Pero no ahora. Me quitó a mi hijo. Y nunca lo veré”, fueron las desgarradoras palabras del hombre que siente gran dolor por lo que sucedió cuando ya no pudo ver el regreso de su hijo a su casa, ya sin vida. Archivado como: Enfermera choque embarazada