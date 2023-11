Revelan detalles de la enfermedad que padece Pilar Montenegro

La exGaribaldi ha solicitado respeto por su vida personal y con ello también ha explicando el por qué no se le ha visto arriba de un escenario.

Aclaración sobre su estado de salud

La causa exacta de la EM sigue siendo desconocida, pero se cree que involucra factores genéticos y ambientales.

No existe cura para esta enfermedad, pero sí tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas y retrasar su progresión.

La última pronunciación de Pilar Montenegro sobre su estado de salud fue en julio del 2022 mientras se encontraba en un avión.

«Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas», dijo en su momento.