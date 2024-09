Encuesta, Muestra Resultados, Mixtos, entre Trump y Harris

Con las elecciones presidenciales de Estados Unidos a poco más de dos meses de distancia, las encuestas recientes presentan un panorama mixto y competitivo entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

Una nueva encuesta publicada por CNN revela que la situación es variada en seis estados clave que podrían definir el resultado electoral.

En Wisconsin y Michigan, Harris lidera con un 50 % frente al 44 % de Trump en Wisconsin, y un 48 % frente al 43 % en Michigan. Sin embargo, Trump supera a Harris en Arizona, con un 49 % frente al 44 %.

En los estados de Georgia, Nevada y Pensilvania, los resultados están muy ajustados. En Georgia y Nevada, la demócrata Harris tiene una ligera ventaja de un punto, mientras que en Pensilvania, los resultados están empatados.

CNN’s David Chalian Warns Of ‘Trouble Sign For Harris’ As She Lags Behind Trump’s ‘Huge Numbers’ With Key Demographic pic.twitter.com/Nos557lENn

— Daily Caller (@DailyCaller) September 4, 2024