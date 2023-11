Encuentran sin vida a la hispana Brooke Gómez, estrella de televisión

También, se informa que trabajó con figuras como Michael J. Fox y Sigourney Weaver, según reportó el portal ET.

«El médico forense determinará la causa de la muerte. No se sospecha ningún delito en este momento», informó ET sobre el hallazgo del cuerpo de Brooke.

Brooke Gómez: El legado que dejó

Por otro lado, informaron: «Una reunión de amigos para celebrar su vida se está planeando. Los arreglos del funeral se anunciarán en una fecha posterior.»

Brooke Gómez, además de su trabajo en el diseño de interiores, se había convertido en una presencia conocida en el ámbito televisivo.

Esto, gracias a su participación en el reality show de Bravo, Bethenny Ever After. La diseñadora dejó su huella creativa en el loft de Bethenny Frankel en Tribeca, detalló ET.

La noticia de su fallecimiento no solo impactó a quienes la conocían personalmente, sino también a sus seguidores y admiradores que la seguían.