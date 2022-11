Fue el Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes dieron a conocer en un comunicado de prensa que identificaron los restos del menor debido a una prueba de ADN que se practicó en los restos del menor, indicó el portal de noticias New York Post. Tras darse a conocer los resultados del análisis, también se confirmó que la búsqueda que se estaba realizando en Superior Landfill en Savannah, Georgia, fue cancelada.

La investigación, que inició en octubre, duró cinco semanas y las autoridades no habían parado de buscar al menor. Por pruebas y evidencias, fue que localizaron el vertedero donde se posicionaron los restos del menor y se creyó que fue la madre quien los dejó en dicho lugar; por el momento, la investigación continúa en curso.

El FBI usó análisis de ADN para confirmar que los huesos pertenecían a Quinton Simon, de 20 meses, dijo la agencia en un comunicado de prensa, indicó The Associated Press. El comunicado, que publicó el FBI, se dio a conocer en redes sociales donde publicaron una fotografía del menor en su cuenta de Twitter.

Según informó la agencia The Associated Press, el FBI confirmó el lunes qu e los huesos encontrados en un vertedero de Georgia son los de un niño pequeño que había sido reportado como desaparecido el mes pasado y cuya madre fue arrestada la semana pasada por cargos que incluyen asesinato.

Encuentran restos Quinton Simon: ¿Una investigación en curso?

Simon estaba detenida en la cárcel del condado de Chatham, y el lunes no estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre, informó la agencia The Associated Press. Por el momento, se espera que en las próximas semanas la audiencia y los cargos podrían ser modificados.

Leilani Simon llamó a la policía el 5 de octubre para informar que su hijo no estaba en su corralito en su casa en las afueras de Savannah. Después de pasar más de una semana buscando en la casa y el vecindario circundante, Hadley anunció el jueves que la policía creyó que el niño está muerto, pero continuó la búsqueda.