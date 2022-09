Rainbow fentanyl: Lanzan advertencia

De igual manera el teniente Wersal, aconsejó a los padres de familia que tomen las precauciones con sus hijos, que no ingieran las pastillas a menos que sea de receta médica: “Esas pastillas que tienes que entender, ya sean azules, amarillas o naranjas, no sabes cuánto fentanilo hay en cada pastilla. Cada pastilla, una pastilla podría tener un miligramo de fentanilo. … no hay forma de saber si eres el usuario, si eres el comprador o si eres el vendedor. No sabes lo que hay en cada pastilla”

“No creo que vaya a mejorar antes de empeorar. Pero, espero que sea como cualquier otra droga. Muchas drogas van y vienen y la gente se dará cuenta de que esto es demasiado peligroso y que está envenenando a la gente. Ojalá podamos frenar el problema”, finalizó Wersal. Archivado como: Rainbow fentanyl