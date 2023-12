Encuentran muerto al actor de Parásitos, Lee Sun-kyun mientras se encontraba bajo investigación

Se sospechaba que había consumido estas sustancias junto a una mesera de un bar en Seúl, aunque Lee había afirmado no estar al tanto de que se trataba de drogas ilícitas.

De acuerdo a BBC, la policía informó haber recibido un reporte que indicaba que el actor había abandonado su hogar después de dejar una nota, aunque aún no se ha confirmado esta versión.

No obstante, las circunstancias de su muerte aún se encuentran bajo investigación, dejando interrogantes sobre la posibilidad de un suicidio.

La agencia de representación de Lee, HODU&U Entertainment, emitió un comunicado pidiendo respeto y solicitando no difundir información falsa basada en especulaciones.

La cual ganó cuatro premios Oscar en 2020, incluyendo el de mejor película, siendo la primera película no inglesa en lograr tal hazaña.

Repercusiones en la carrera de Lee

Previamente retirado de proyectos en curso, como la serie de televisión No Way Out, también se han observado repercusiones comerciales.

Con empresas retirando material promocional que incluía al actor tras las acusaciones en su contra relacionadas al consumo de drogas.

Las estrictas leyes en Corea del Sur consideran graves los delitos relacionados con sustancias ilícitas, con penas de prisión que pueden llegar hasta cinco años.

La ampliación de delitos relacionados con las drogas y las promesas de una «guerra total» contra estos crímenes, expresadas por autoridades, han aumentado la presión y el escrutinio sobre figuras públicas.