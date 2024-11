Encuentran muerto a Tiktoker Jiare Schneider tras desaparición.

La comunidad de TikTok está de luto tras la trágica muerte de Jiare Schneider, un joven creador de contenido de 31 años que había desaparecido el 15 de noviembre tras una noche de fiesta en Georgia.

Su cuerpo fue encontrado el pasado domingo, 25 de noviembre, dentro de un vehículo que se estrelló en un área boscosa, en lo que parecía ser un accidente fatal.

La familia del influencer confirmó la noticia y expresó tanto su alivio por haber encontrado su cuerpo como su frustración por la falta de apoyo por parte de las autoridades.

Según los informes, Schneider fue visto por última vez en la madrugada del 15 de noviembre después de haber visitado un club nocturno en la zona de Forest Park.

TikTok Star Jiare Schneider Found Dead in Woods After Going Missing | Click to read more 👇 https://t.co/XMyTd6LJUd

— TMZ (@TMZ) November 28, 2024