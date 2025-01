Encuentran muerto a Ryan Whyte Maloney estrella de ‘The Voice’; tenía 44 años

De acuerdo con el medio de ‘ Daily Mail ‘, le encontraron una herida de bala en la cabeza. Maloney fue declarado muerto a las 2:50 am del martes.

Las autoridades informaron que su muerte fue por suicidio y que fue hallado con una herida de bala en la cabeza, según ‘The US Sun’.

Conmoción dentro del medio del espectáculo tras confirmarse el sensible fallecimiento de joven cantante.

Aunque no ganó la competencia, su talento le aseguró un lugar en la escena musical. El ganador de esa edición fue Josh Kaufman.

A lo largo de su carrera, actuó junto a artistas como Rascal Flatts, Ed Sheeran, Usher y Shakira.

Su última publicación en Instagram fue dos días antes de su fallecimiento.

El cantante compartió un post sobre la icónica canción (‘Everything I Do’) ‘I Do It For You’ de Bryan Adams.

La pieza musical fue parte de la banda sonora de ‘Robin Hood: Príncipe de los Ladrones’.