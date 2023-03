Hacen hallazgo de hispana muerta en Fort Hood

Es el mismo lugar donde fue asesinada Vanessa Guillén

Se trata de la hispana Ana Fernanda Basaldua

Otra tragedia llena de luto la base militar de Fort Hood, en Texas, lugar en el que Vanessa Guillen fue abusada y asesinada, ahora se confirma que otra latina fue encontrada muerta dentro de la base militar.

Se trata de Ana Fernanda Basaldua Ruiz, una soldado de 21 años, quien fue encontrada sin vida en una bahía de mantenimiento de la base militar, según dicen familiares que fueron avisados este lunes.

Ana Fernanda Basaldua Ruiz fue encontrada sin vida en Fort Hood

“Estoy muy desconcertada por el caso de Ana Fernanda y espero no sea un caso, como el de Vanesa Guillén, que también estaba en el Army de EEUU”, dice Bere Fig, una mujer que ha mostrado su apoyo a la familia.

Su padre Baldo Basaldua, quien vive en California, dijo que está completamente destrozado con la noticia. El padre publicó en su cuenta de Facebook un video en el que se ve a la fallecida bailando en su uniforme militar junto a su hermana, con la oración “mis dos hermosas tan sonrientes y ocurrente mi Anita. Natalie Basaldua me quedas tú, no me dejes nunca, te amo chiquita”.