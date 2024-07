Encuentran muerta a la niña reportada como desaparecida Alanna Marie Kinsey

En una trágica conclusión a la búsqueda estatal, las autoridades encontraron el cuerpo de Serenity Alanna Marie Kinsey.

Kinsey es una niña de 7 años que había sido reportada como desaparecida, en un lago cerca de su casa en Dandridge, Tennessee.

Serenity Kinsey, quien era no verbal y autista, desapareció de su hogar a alrededor de la 1 a.m. del jueves, provocando una rápida respuesta de las autoridades locales y estatales.

A solo unas 32 millas al noreste de Knoxville, la comunidad se movilizó para encontrar a la pequeña.

A #TNAMBERAlert has been issued on behalf of the Jefferson County Sheriff’s Office for 7 y/o Serenity Alanna Marie Kinsey. She was last seen at her home along Indian Creek Road in Dandridge at around 1:00 a.m., wearing black shorts and a blue shirt.

Call 1-800-TBI-FIND w/info. pic.twitter.com/JoFHDRVpYQ

— Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) July 4, 2024