Se trata “aparentemente de una pequeña cantidad de documentos con rótulos de confidencial colocados en cajas y transportados de manera inadvertida al domicilio personal del exvicepresidente al término del gobierno anterior”, dijo el abogado de Pence, Greg Jacob, en una carta a la que tuvo acceso The Associated Press.

Aseguró que no se llevó nada

Pence dijo a la AP en agosto que no llevó consigo información confidencial cuando dejó sus funciones. Preguntado directamente si había conservado información confidencial al terminar sus funciones, dijo, “no, no que yo sepa”, de acuerdo con The Associated Press.

En una entrevista en enero con Fox Business, Pence dijo que su oficina siguió un “proceso muy formal” para manejar la información confidencial y las medidas tomadas por sus abogados para asegurar que no se llevara documentos consigo. Archivado como: Documentos confidenciales Mike Pence.