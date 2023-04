Encuentran cuerpos turistas México: ¿Quiénes son los muertos?

Oscar Montes de Oca, fiscal jefe del estado costero caribeño de Quintana Roo, dijo que cinco de los cuerpos fueron encontrados en un sitio de construcción abandonado. Los cuerpos de las víctimas aún no han sido identificados, de acuerdo a lo señalado.

Según la información de The US Sun, se está advirtiendo en Estados Unidos que el Gobierno de México no tiene ningún control sobre lo que está pasando con los cárteles. Los cárteles parecen estar desbocados. ARCHIVADO DE: Encuentran cuerpos turistas México