Sin embargo, luego de que un equipo forense realizara la evaluación post-mortem de los cuerpos, las autoridades pudieron constatar que se trataba de DOS NIÑOS PEQUEÑOS, que tenían entre 5 y 10 años de edad al momento de su muerte, informó el diario The Sun .

¿Qué fue lo que encontraron en las cajas?

“Realmente lo siento por las familias de estas víctimas” que probablemente todavía no sabe sobre sus seres queridos muertos, dijo inspector detective Tofilau Faamanuia Vaaelua. “Esta no es una investigación fácil. No importa cuánto tiempo o cuántos años sirva e investigue casos horribles como este, nunca es una tarea fácil”.

El inspector Vaaelua también indicó que los cuerpos ya en estado de descomposición podrían haber llevado años ocultos. De hecho, especificó que es posible que hayan estado dentro de dos cajas con características muy similares por un periodo de entre tres y cuatro años.