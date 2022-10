Encuentran cuerpos desmembrados Okmulgee: ¿Un hecho premeditado?

Aunque esa versión no se ha confirmado, si revelaron que se está trabajando para dar con el paradero de uno de los sospechosos principales. En la información que dieron a conocer, señalaron que hay una persona de interés en el caso y desde el momento en que lo entrevistaron, ya no han dado con su paradero; al igual, revelaron que este caso es uno de los más sangrientos en los que están trabajando.

“He trabajado en más de 80 asesinatos en mi carrera. He trabajado en asesinatos con múltiples víctimas. He trabajado en el desmembramiento. Pero este caso involucra el mayor número de víctimas, y es un evento muy violento. Así que no puedo decir que nunca haya trabajado en algo así, pero está en lo más alto”, indicó el jefe de policía e informó The Sun. Archivado como: Encuentran cuerpos desmembrados Okmulgee