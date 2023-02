De acuerdo con la agencia The Associated Press, el Ministerio del Interior dijo que, según información inicial, el camión transportaba a unos 40 migrantes y los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento de emergencia. El incidente sucedió en la mañana del sábado (hora local).

“Han sufrido por falta de oxígeno, su ropa está mojada, se congelan y obviamente no han comido durante días”, dijo Medzhidiev y señaló The Associated Press. Los sobrevivientes se encuentran en el hospital, mientras intentan hacer que sobrevivan. La policía de Bulgaria, se encuentra investigando y reportando el origen de dicho camión.

¿Dónde hallaron el camión?

El camión fue encontrado abandonado en una carretera cerca de la capital, Sofía. El conductor no estaba allí, pero la policía descubrió a los pasajeros en un compartimiento secreto debajo de una carga de madera, reveló la agencia The Associated Press. En cuestión de los migrantes, se conoce que los 22 sobrevivientes no dieron declaraciones y no se conoce que ocurrirá con ellos.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato las nacionalidades de los migrantes. Los medios búlgaros informaron que todos eran de Afganistán, detalló la agencia AP. Debido a los problemas que existen dentro de Afganistán, miles de personas intentan huir de su país y poder obtener nuevas oportunidades de vida. Archivado como: Encuentran cuerpos migrantes Bulgaria