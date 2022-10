Jolissa Fuentes se encontraba dentro de su automóvil estrellado en el precipicio. Por lo pronto, las autoridades locales no consideran que haya habido algo turbio en la muerte de la joven y que, por el contrario probablemente se durmió mientras conducía .

¿Aún estaba viva?

Norma Núñez, madre de Jolissa, había dicho en agosto a The Sun que nadie sabía nada de su hija desde las 3:30 de la mañana del 7 de agosto. Solo tenían un video de vigilancia de una gasolinera de Selma, California, que mostraba a la joven aún con vida cerca de las 4 de la mañana.

Además, Jolissa intentó hablar por FaceTime con su hermana a las 3:59 a. m., pero esta no atendió porque estaba durmiendo. La hermana recibió otra llamada de Jolissa aproximadamente hora y media después, a las 5:25 am, y luego otra a las 5:26 am. Esta fue la última actividad conocida de la joven hispana.