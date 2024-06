EN VIVO: ÚLTIMA HORA: Ramiro Gonzales recibió la inyección letal en Texas

La ejecución de Ramiro Gonzales, de 41 años, estaba programada para este miércoles en Texas por el asesinato de Bridget Townsend, de 18 años.

El crimen ocurrió en enero de 2001, cuando Gonzales secuestró, agredió sexualmente y disparó a Townsend tras robar drogas y dinero en el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio.

Los restos de Townsend no fueron encontrados hasta octubre de 2002, cuando Gonzales, ya cumpliendo dos cadenas perpetuas por otro secuestro y violación, condujo a las autoridades al lugar donde había dejado el cuerpo.

Esta revelación se hizo mientras Gonzales ya estaba encarcelado, cumpliendo una sentencia por crímenes previos, de acuerdo con AP.

Texas has executed #RamiroGonzales.

Eternal rest grant unto him, O Lord. And may perpetual light shine upon him.

God, you showed us a vision of justice that is rooted in redemption. May we seek the same.

— Catholic Mobilizing Network (@CMNEndtheDP) June 27, 2024