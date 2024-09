EN VIVO: Primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump

La vicepresidenta afirmó: “Yo he viajado el mundo como vicepresidenta de los Estados Unidos, y los líderes del mundo se ríen de Donald Trump”.

La reacción de Harris fue inmediata, soltando una carcajada que dejó claro su desdén por la acusación. Trump, visiblemente molesto, intentó controlar la situación, diciendo: “Estoy hablando yo. Si me permite, por favor”.

En el tema de la economía, la vicepresidenta no se contuvo al afirmar: “Donald Trump nos dejó la tasa de desempleo más alta desde la Gran Depresión”.

Durante el primer debate presidencial, Kamala Harris no perdió tiempo en atacar a Donald Trump por lo que considera un legado de caos y destrucción.

Después, lo ‘acorraló’ con el polémico plan 2020-2025 al decir: «De él también es un plan 2025 que tiene la intención de implementar si lo eligieran nuevamente».

Al parecer, Trump no vió la trampa que Harris le tendió al contestar: «Como saben, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tuve nada que ver con el proyecto 2025, ya lo saben».

«No lo he leído, no lo quiero leer intencionalmente, no lo voy a leer», agregó, sin saber que la vicepresidenta tenía preparada ‘la respuesta perfecta’ para dejarlo humillado.

Con ironía y una ‘sonrisa burlona’ Kamala contestó: «Entonces… Donald Trump no tiene ningún plan para ustedes». El comentario también generó ‘una mueca» en el republicano.