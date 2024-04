No obstante, en los primeros minutos más de la mitad fueron excusados después de que Merchan invitara a levantar la mano a aquellos que reconocen no poder ser imparciales.

Según el grupo reducido de periodistas presentes en la sala que están informando de la selección, parte de los candidatos excusados eran mujeres blancas, y una de ellas dijo a su salida: «Simplemente no podía hacerlo».

Se interrogó a una decena de potenciales jurados, y entre los que no han sido descartados hay dos abogados, dos mujeres empleadas en márketing, un librero y una enfermera.

No obstante, que los candidatos no hayan sido descartados hoy no implica su selección, de acuerdo con la agencia Efe.

Esto debido a que la Fiscalía y la defensa pueden hacerles preguntas y cada parte tiene la posibilidad de eliminar hasta a diez candidatos sin tener que dar explicaciones.

El proceso de selección continuará el martes y se espera que dure varios días debido a la celebridad y personalidad divisiva de Trump.