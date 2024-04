EN VIVO: Juicio penal de Donald Trump

Pero algunos reporteros, incluidos los de The Associated Press , tienen permitido estar dentro de la sala del tribunal.

El juicio no es televisado porque la ley estatal de Nueva York con respecto a la cobertura mediática de los procedimientos judiciales es una de las más restrictivas del país

En realidad, el juez Merchan aún no ha emitido un fallo sobre las solicitudes de posponer la corte el 17 de mayo.

En el correo declara: «¡LOS BANDIDOS DESALMADOS ME ESTÁN OBLIGANDO A PERDERME LA GRADUACIÓN DE MI HIJO!» y «¡QUIEREN ARRUINAR MI VIDA!».

El juez Juan M. Merchan dijo que entendía que «el jurado estaba preocupado por la atención de los medios» al caso y no estaba «100% seguro de querer estar aquí hoy».

Colangelo, consejero principal del fiscal del distrito, dijo a los jurados que aunque los pagos a Cohen se etiquetaron como honorarios legales según un acuerdo de retención, no hubo retención y no hubo servicios legales. «El acusado falsificó esos registros comerciales porque quería ocultar su conducta criminal y la de otros,» dijo.

El fiscal Matthew Colangelo dijo que Trump «desesperadamente no quería que la información se hiciera pública porque estaba preocupado por su efecto en las elecciones».

Mientras Colangelo leía en voz alta las palabras de la cinta, Trump no mostró ninguna reacción.

El fiscal Matthew Colangelo dijo a los jurados que la publicación por parte de The Washington Post de la cinta de Access Hollywood de 2005, donde se escuchaba a Trump en un micrófono abierto «presumiendo sobre agresiones sexuales», «fue inmediata y explosiva».

En cuestión de días después de que la cinta de Access Hollywood se hiciera pública, Colangelo dijo a los jurados que The National Enquirer alertó a Michael Cohen de que la actriz porno Stormy Daniels estaba presionando para hacer públicas sus afirmaciones sobre un encuentro sexual con Trump en 2006.

El abogado de Trump, Todd Blanche, comenzó diciendo: «El presidente Trump es inocente. El presidente Trump no cometió ningún delito.

«El presidente Trump no tuvo nada que ver con ninguno de los 34 documentos, las 34 acusaciones, excepto que firmó los cheques, en la Casa Blanca, mientras dirigía el país».

Mientras los fiscales alegan que Trump reembolsó a Michael Cohen $420,000 —más del doble de lo que Cohen pagó a Daniels— porque encubrirlo era crucial para la campaña, Blanche dijo que los pagos en exceso son prueba de que Trump no tuvo nada que ver con el plan.

«El presidente Trump contraatacó, como siempre lo hace, y como tiene derecho a hacer, para proteger a su familia, su reputación y su marca, y eso no es un crimen», dijo Blanche a los jurados.

Mientras argumentaba que Trump no hizo nada ilegal cuando su empresa registró los cheques a Cohen como gastos legales —los fiscales dicen que eran reembolsos velados destinados a encubrir los pagos de Cohen a Daniels—, Blanche también desafía la idea de que Trump aceptó el pago a Daniels para salvaguardar su campaña.

«Han puesto algo siniestro en esta idea, como si fuera un crimen. Aprenderán que no lo es».

«Tengo una revelación: No hay nada malo en intentar influir en una elección. Se llama democracia», dijo Blanche.

Dijo que Cohen se volvió en contra de Trump solo después de no recibir un puesto en la administración y encontrarse en problemas legales.

En cuanto al testimonio de Stormy Daniels: ‘No importa’

«Diré otra cosa sobre el testimonio de la Sra. Daniels: no importa», dijo Blanche, explicando que ella no tenía conocimiento sobre cómo se registraron los pagos a Cohen. «Su testimonio, aunque sensacionalista, no importa», dijo.

Blanche mencionó que Daniels ha ganado «cientos de miles de dólares» desde que sus acusaciones contra Trump se hicieron públicas.

Escribió un libro, protagonizó un documental y ganó fama. Al mismo tiempo, señaló que los tribunales han fallado a favor de Trump en disputas legales con Daniels y que ella le debe una suma considerable de dinero.