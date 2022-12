Mientras que Francia salió a jugar con Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Archivado como: En vivo Francia vs Argentina.

El segundo gol llegó para Argentina, vía Di Maria. La jugada comenzó con Lionel Messi, quien se la pasó a Julián Álvarez a su derecha y el astro del Manchester City encontró a Mac Allister, quien se la pasó a Ángel Di María a la izquierda y este no perdonó al arquero francés Hugo Lloris con un disparo clínico que pegó en el ángulo inferior izquierdo.

En vivo Francia vs Argentina: Todo se definirá en los penales. Tras dos goles en los tiempos extras, Francia y Argentina terminan empatados 3 a 3 y los penales están por comenzar.

Cuando Francia conquistó la Copa Mundial en 2018, la federación del país recibió 38 millones de dólares proveniente de un fondo de 400 millones de la FIFA. No todo el dinero acaba en las manos de los jugadores, pero se quedarán con un buen monto.

La selección campeona del mundo se embolsará un premio de 42 millones de dólares para su federación nacional de fútbol, según reportó la agencia de noticias The Associated Press. El equipo perdedor en la final entre Francia y Argentina el domingo recibirá 30 millones del fondo de 440 millones de dólares de la FIFA correspondiente a los premios.

Mbappé será uno de los más beneficiados

Franceses, como el astro Kylian Mbappé, recibirán un bono de 554,000 euros, que equivalen a unos 586,000 dólares, esto por parte de su federación si ganan la final, según informó el diario deportivo francés L’ Equipe.

Cada selección que se clasificó al torneo recibirá al menos nueve millones de dólares por su participación, más 1.5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación para el torneo, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.