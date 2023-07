MundoNow presenta su plataforma «Óyenos Audio», donde encontrarás ‘Sin Broncas con la Bronca’ un podcast original con invitados de lujo y pláticas honestas y divertidas, protagonizada por la famosa influencer Sylvia del Valle, La Bronca. Para poder escuchar y descargar el podcast da click AQUÍ . Comienza la Gran Final de la Copa Oro 2023 entre México vs Panamá para definir al mejor de la Concacaf, duelo que se lleva a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California este domingo 16 de julio.

Muchos se imaginaban que esta gran final se iba a ir a los tiempos extras, ya que el marcador no se abría para ninguno de los dos equipos. Sin embargo las cosas cambiaron en los minutos finales, y es que cuando más peligroso era Panamá, México sorprendió con un contragolpe.

“Para mí el objetivo es el mismo»

El partido no va a ser contra el rival que México esperaba , pero siete meses y medio después de la peor actuación del país en un Mundial en 44 años, México buscará recuperar un poco de su imagen empañada cuando se la juega la sorprendente Panamá en la final de la Copa Oro, de acuerdo con AP.

“Por lo general, la final soñada es la de Estados Unidos contra México, pero eso no va a suceder y no me importa”, dijo Lozano, quien es entrenador interino. “Para mí el objetivo es el mismo, si Panamá está en la final es porque hizo algo mejor que Estados Unidos”. Archivado como: Final Copa Oro México Panamá