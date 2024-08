EN VIVO: Convención Nacional Demócrata

La Convención Nacional Demócrata ha comenzado en Chicago, y la primera noche promete ser una de las más destacadas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será el protagonista principal, acompañado por figuras de alto perfil como Hillary Clinton y la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez, conocida como ‘AOC’.

Esta primera jornada se desarrolla bajo el lema «Por el pueblo», con un enfoque en resaltar los logros y la visión del partido demócrata para el futuro del país.

Quentin Fulks, subdirector de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, presentó la agenda de esta jornada inaugural en una rueda de prensa.

JUST IN: Pro-Palestine protesters have breached the perimeter DNC fence that was installed to keep unwanted individuals out of the convention.

The protesters are calling on top Democrats to stop sending weapons to Israel and to end the war in Gaza.

«DNC Security perimeter fence… pic.twitter.com/upmYA0BeVU

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 19, 2024