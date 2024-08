EN VIVO: Clausura de los Juegos Olímpicos París 2024

La ceremonia marca no solo el cierre de un evento deportivo inolvidable, sino también el inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

No son muy buenos rivales: hay al menos cien atletas todavía pululando alrededor de la banda.

Los atletas se apresuran hacia el escenario. Algunos suben a la plataforma. En el estadio suena un anuncio advirtiendo a los atletas, en inglés y francés, que “por favor no suban al escenario”.

Es hora de un descanso de la música francesa. Ahora suena a todo volumen “We are the Champions” de Queen.

Este evento, sin duda, pasará a la historia no solo por sus espectáculos, sino también por el simbolismo que conlleva.

Aunque igualaron a Estados Unidos en oros, sus 27 platas y 24 bronces no fueron suficientes para destronar al gigante norteamericano.

El Stade de France, que fue testigo de la inauguración, cierra su capítulo olímpico con una ceremonia que promete ser inolvidable.

La música toma protagonismo con la presencia de estrellas internacionales como Billie Eilish, H.E.R., Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg, según The Associated Press.

Cada uno de estos artistas aporta su estilo único, ofreciendo una banda sonora que celebra la diversidad y la unión a través del deporte.