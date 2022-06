¿Cómo convertir los audios en textos en WhatsApp?

El servicio de mensajes más importante del mundo te ofrece esta versatilidad

Whatsapp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo. Esta se volvió la favorita por la practicidad y rapidez con la que te puedes comunicar con tus contactos. En ese sentido, una gran cantidad de personas prefiere mandar notas de voz en lugar de escribir.

Pero algunos usuarios no gustan de esta función debido a situaciones como encontrarse en lugares públicos y no querer que alguien escuche la conversación o, simplemente, no tienen tiempo de escucharlos, especialmente cuando duran varios minutos.

¿Cómo instalar Whatsapp?

WhatsApp es un aplicación de mensajería instantánea, desde la cual se pueden enviar mensajes de texto, de voz y compartir archivos como fotografías o videos con otros usuarios de esta aplicación. Para poder tenerla es necesario descargarla de una tienda de aplicaciones como Google Play Store, Appstore o Microsoft Store.

Primero debes de ingresar a la tienda móvil de tu celular, ya sea Google Play Store, AppStore o la Tienda de Microsoft. Desde allí busca y descarga WhatsApp. Una vez se descargue la aplicación, lo primero que deberás hacer es aceptar los términos de servicio de servicios para WhatsApp. Allí, pulsa sobre el botón Aceptar y continuar.