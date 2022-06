“Vamos, les tengo una sorpresa, miren esto”, se escucha decir a Carlitos El Productor, cuando de pronto con sus maracas y vestido de carnaval entra al camerino donde Gloria Estefan reacciona de una manera inesperada: “Pero tú no sueltas las maracas, donde quiera que te veo estás con las maracas”, dijo la cantante.

Y es que Gloria Estefan se encontraba en su camerino arreglándose para entrar al programa de ‘El Gordo y la Flaca’ cuando de pronto Carlitos El Productor llegó a recibirla con unas maracas, vestido de carnaval y con la actitud animada que le caracteriza, sin embargo ¿las cosas no salieron como lo esperaban?

Gloria Estefan ¿se queda sin palabras?

La intérprete de ‘Con los años que me quedan’, se mostró asombrada por la reacción de Carlitos El Productor al recibirla: “Y estas plumas qué pasó… siempre guaracheando y yo siempre lista… Padre de la Novia, Father of the Bride… te voy a contratar para el próximo video”, fue lo que dijo Gloria Estefan.

Y es que mientras la cantante hablaba, Carlitos El Productor no dejaba de celebrarla con las maracas y su atuendo de carnaval pese a que Gloria Estefan no sabía qué decir y sólo se reía lo que terminó convirtiéndose en un momento ‘incómodo’ o extraño, que la familiar de Lili Estefan supo ‘sortear’ muy bien.