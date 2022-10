¿En qué estados de EEUU se celebrarán las elecciones intermedias?

Según U.S. Embassy & Consulates, la mayor parte de la atención de las elecciones intermedias se centra en las dos cámaras del Congreso: el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes. Los miembros de la Cámara se eligen por períodos de dos años, por lo que los 435 puestos se deciden durante las elecciones de mitad de período.

El partido mayoritario determina quién dirige importantes comités del Congreso. La capacidad de un presidente para cumplir con su agenda tiene mucho que ver con si su partido controla las dos cámaras del Congreso según U.S. Embassy & Consulates.

Además de: Louisiana, Maryland, Missouri, Carolina del Norte, Dakota del Norte, New Hampshire, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Washington y Wisconsin.

Los votantes están motivados a sufragar

Según la Agencia The Associated Press, el 71% de los estadounidenses cree que el futuro del país está en juego en las elecciones de mitad de período de noviembre, cuando se definirá el control del Congreso y se renovarán varios gobiernos estatales, revela una encuesta difundida el pasado lunes.

El sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que los votantes están motivados a sufragar a pesar de un intenso pesimismo y descontento con la situación política del país. A menos de un mes de las elecciones del 8 de noviembre, un 80% de los encuestados dijeron que votar este año será muy o extremadamente importante. Eso vale tanto para los republicanos como para los demócratas, aunque por razones diametralmente opuestas.