En el mundo occidental, aún se desconoce mucho acerca de los países de oriente, como es el caso de Qatar, un país que desde hace ya algunas décadas ha mostrado un crecimiento económico y turístico exponencial, pero del que muchos todavía no conocen, incluso, en qué continente se ubica.

Su lejanía con el continente americano no ha sido impedimento para entablar relación sus países

Política y geografía de Qatar

La capital de Qatar, Doha, se ubica en la costa del país, pero no es el único puerto con potencial turístico y económico, aunque sí uno de los más visitados. Otros puertos que se ubican en las costas de Qatar son Umm Said, Al Khawr y Al Wakrah. Actualmente, sólo Doha y Umm Said tienen la capacidad de albergar navíos comerciales, un factor que podría cambiar en los próximos años con la construcción de una nueva ciudad industrial en Al Khawr.

Geográficamente, mucha de la riqueza económica de Qatar proviene de las reservas petroleras y de la infraestructura en su capital, dos factores que han contribuido para que sean cada vez más las empresas que se asienten en territorio asiático y atraigan a millones de turistas e inmigrantes.