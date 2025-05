Empresa electrónica enfrenta tarifa de $36,000 y anuncia aumento de precios

La empresa estadounidense Adafruit Industries, dedicada a productos de hardware electrónico, anunció que aumentará sus precios.

Esto luego de recibir una factura de importación con un cargo arancelario de $36,126.46 dólares.

La compañía compartió la situación con sus clientes para explicar el impacto de las tarifas impuestas por la Administración Trump.

Así lo informa la agencia de noticias EFE.

Tariffs just got real: our first $36K bill with 125% + 20% + 25% markup hits hard 💸. These are upfront costs – due before selling a single unit – causing serious cash flow strain, price increases, read more! 📦 https://t.co/G8uZX97sQC#Tariffs pic.twitter.com/LNN2p0Gkym

— adafruit industries (@adafruit) May 8, 2025