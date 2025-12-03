Se complica conseguir trabajo en las fiestas: señal preocupante para la economía EE.UU.
Publicado el 12/03/2025 a las 16:19
- La contratación temporal caerá hasta 40% en comparación con el año pasado.
- Es una señal de un enfriamiento del mercado laboral, pese a un aumento en ventas.
- Lo siguiente: los trabajadores deberán buscar vacantes antes y con más rapidez.
La contratación de personal para la temporada de fiestas en 2025 muestra una caída significativa respecto al año pasado, pese a que las ventas navideñas anticipadas continúan creciendo.
Esta reducción plantea dudas sobre la salud del mercado laboral en un contexto donde millones de estadounidenses dependen de trabajos de temporada para complementar ingresos.
Menos empleos temporales en un año de mayores ventas
Según la Federación Nacional de Minoristas, las tiendas contratarán entre 265,000 y 365,000 trabajadores temporales, muy por debajo de los 442,000 del año pasado. La caída alcanza hasta el 40%.
Aunque las ventas muestran incrementos, 4% en Black Friday y 7% en Cyber Monday según Adobe Analytics, gran parte del aumento se debe a precios más altos y no a mayor volumen de compras.
Salesforce estimó que los precios del Black Friday subieron 7%, mientras el volumen cayó 1%, lo que confirma que los consumidores están pagando más, pero adquiriendo menos artículos.
¿Qué explica la caída en contrataciones?
CNN destacó que, si los consumidores compran menos unidades, los minoristas requieren menos personal para operar sus tiendas.
A esto se suma un mercado laboral más conservador, donde los empleadores reducen contrataciones por presiones inflacionarias, uso creciente de automatización y posibles aranceles.
Challenger, Gray & Christmas advirtió que los anuncios de trabajo temporal en 2025 podrían caer a su nivel más bajo desde 2009.
Un reto para la economía de Estados Unidos
Este descenso impacta directamente la economía de Estados Unidos, ya que millones dependen de empleos de temporada para sostener gastos fin de año.
La menor disponibilidad de vacantes significa más competencia y menos oportunidades para personas desempleadas o subempleadas.
A pesar del aumento en ventas, la desaceleración en contrataciones es una señal de precaución para evaluaciones económicas futuras.
Cuál es el impacto en la comunidad hispana
Muchos trabajadores hispanos dependen de empleos temporales en tiendas, centros de distribución y supermercados.
Con menos vacantes disponibles, la búsqueda será más competitiva y exigirá postularse antes y diversificar opciones.
Para familias que refuerzan su presupuesto con estos trabajos, la reducción puede representar un desafío financiero importante.
Qué sigue
Las contrataciones podrían seguir restringidas durante la primera mitad de 2026.
Los trabajadores deberán priorizar postulaciones tempranas, considerar empleo en logística o bodegas y mantenerse atentos a anuncios de minoristas que hayan mantenido contrataciones internas más estables.