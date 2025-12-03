Se complica conseguir trabajo en las fiestas: señal preocupante para la economía EE.UU.

La contratación temporal caerá hasta 40% en comparación con el año pasado.

Es una señal de un enfriamiento del mercado laboral, pese a un aumento en ventas.

Lo siguiente: los trabajadores deberán buscar vacantes antes y con más rapidez.

La contratación de personal para la temporada de fiestas en 2025 muestra una caída significativa respecto al año pasado, pese a que las ventas navideñas anticipadas continúan creciendo.

Esta reducción plantea dudas sobre la salud del mercado laboral en un contexto donde millones de estadounidenses dependen de trabajos de temporada para complementar ingresos.

Menos empleos temporales en un año de mayores ventas

Según la Federación Nacional de Minoristas, las tiendas contratarán entre 265,000 y 365,000 trabajadores temporales, muy por debajo de los 442,000 del año pasado. La caída alcanza hasta el 40%.

Aunque las ventas muestran incrementos, 4% en Black Friday y 7% en Cyber Monday según Adobe Analytics, gran parte del aumento se debe a precios más altos y no a mayor volumen de compras.

Salesforce estimó que los precios del Black Friday subieron 7%, mientras el volumen cayó 1%, lo que confirma que los consumidores están pagando más, pero adquiriendo menos artículos.