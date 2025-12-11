Empleos en Atlanta que están contratando sin experiencia y con buen sueldo
Publicado el 12/11/2025 a las 10:59
- Crece la demanda de empleos sin experiencia.
- Muchas empresas eliminaron requisitos universitarios.
- Atlanta ofrece miles de trabajos bien pagados y sin experiencia previa.
Mientras la automatización avanza y muchos graduados luchan por conseguir empleo, los oficios vuelven a tomar fuerza como una opción accesible y rentable.
En Atlanta, la demanda de trabajadores sin experiencia se dispara, acompañada de salarios más altos y oportunidades de crecimiento.
Con requisitos educativos más flexibles y un mercado en expansión, estos empleos se convierten en una alternativa real para hispanos que buscan estabilidad laboral y mejores ingresos.
Empleos sin experiencia en Atlanta: por qué están creciendo
Un informe de Intelligent indica que 1 de cada 3 empresas ya eliminó el requisito de licenciatura, según Stacker.
Los salarios de trabajadores con diploma de secundaria están en su punto más alto desde 1990.
Además, un estudio de ASA señala que 1 de cada 5 trabajadores sin universidad gana más que quienes tienen licenciatura.
Los trabajos bien pagados en Atlanta que lideran la demanda
Instaladores de ascensores y escaleras mecánicas ganan más de $100,000 al año, según Forbes.
En mantenimiento y reparación, el salario promedio es de $46,700, con 55,579 vacantes disponibles y crecimiento del 4% proyectado.
La mayoría de estos empleos permiten aprender directamente en el trabajo.
El papel del puerto en la creación de empleos, más oportunidades
El sistema portuario de Georgia respalda:
- 307,000 empleos en Atlanta
- 651,000 empleos en todo el estado
Representa el 12% del empleo total y empuja sectores como transporte, bodegas, logística y construcción.
Impacto para trabajadores hispanos
Los hispanos encuentran en estos oficios una vía accesible hacia estabilidad sin endeudarse.
Las oportunidades crecen en sectores donde la presencia latina es fuerte y la demanda de mano de obra es constante.
Qué sigue
Con la IA desplazando empleos corporativos y las empresas flexibilizando requisitos, los oficios seguirán en expansión.
Atlanta continuará generando empleos sin experiencia y trabajos bien pagados en Atlanta, ofreciendo a la comunidad latina una oportunidad histórica de crecimiento laboral.