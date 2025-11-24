General Electric traslada su producción de China a Kentucky ¿Oportunidad de trabajo?

General Electric anunció una inversión multimillonaria para expandir su producción en EE. UU.

La decisión impulsa la manufactura local y abre la puerta a nuevos empleos.

La compañía continuará adjudicando contratos y ampliando operaciones en 10 estados.

GE Appliances anunció una inversión significativa para fortalecer su producción dentro de Estados Unidos.

La empresa adjudicó más de 150 millones de dólares en contratos a proveedores nacionales, sumados a una ampliación previa de 490 millones para modernizar su línea de lavandería.

El movimiento forma parte de un plan mayor para relocalizar operaciones y expandir su capacidad manufacturera, marcando un impacto económico relevante en varios estados.

General Electric y su inversión estratégica en EE.UU.

General Electric Appliances anunció que estos nuevos contratos forman parte de un compromiso de cinco años y 3,000 millones de dólares para fortalecer su presencia en Estados Unidos.

El objetivo: robustecer la cadena de suministro, incrementar la capacidad industrial y generar más de 1,000 nuevos empleos de alta calidad.

La empresa resaltó que la inversión respalda la construcción de una nueva planta de lavadoras y unidades combinadas en Kentucky, su mayor centro de producción en el país.

Este esfuerzo relocaliza parte de la manufactura previamente ubicada en China y amplía su red de más de 6,500 proveedores estadounidenses.