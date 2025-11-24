General Electric traslada su producción de China a Kentucky ¿Oportunidad de trabajo?
Publicado el 11/24/2025 a las 11:39
- General Electric anunció una inversión multimillonaria para expandir su producción en EE. UU.
- La decisión impulsa la manufactura local y abre la puerta a nuevos empleos.
- La compañía continuará adjudicando contratos y ampliando operaciones en 10 estados.
GE Appliances anunció una inversión significativa para fortalecer su producción dentro de Estados Unidos.
La empresa adjudicó más de 150 millones de dólares en contratos a proveedores nacionales, sumados a una ampliación previa de 490 millones para modernizar su línea de lavandería.
El movimiento forma parte de un plan mayor para relocalizar operaciones y expandir su capacidad manufacturera, marcando un impacto económico relevante en varios estados.
General Electric y su inversión estratégica en EE.UU.
General Electric Appliances anunció que estos nuevos contratos forman parte de un compromiso de cinco años y 3,000 millones de dólares para fortalecer su presencia en Estados Unidos.
El objetivo: robustecer la cadena de suministro, incrementar la capacidad industrial y generar más de 1,000 nuevos empleos de alta calidad.
- La empresa resaltó que la inversión respalda la construcción de una nueva planta de lavadoras y unidades combinadas en Kentucky, su mayor centro de producción en el país.
Este esfuerzo relocaliza parte de la manufactura previamente ubicada en China y amplía su red de más de 6,500 proveedores estadounidenses.
Una oportunidad laboral que se expande en 10 estados
Los contratos incluyen sectores clave: plásticos, acero, aluminio y componentes metálicos.
Entre los montos destacados:
- Kentucky: más de 40 millones de dólares para proveedores de plásticos.
- Tennessee: más de 35 millones en expansión de moldeo por inyección y metal.
- Indiana: más de 14 millones en tres proveedores.
- Ohio: más de 13 millones para piezas metálicas y de plástico.
- Illinois: más de 20 millones para apoyar la nueva planta de lavadoras.
- Michigan, Pennsylvania, Minnesota, Alabama y California: 34 millones combinados.
Este movimiento abre una oportunidad laboral para miles de trabajadores locales, incluyendo la comunidad latina, especialmente en áreas donde la manufactura es una fuente estable de ingresos.
General Electric y su apuesta por el acero estadounidense
More investment in America. More manufacturing at home. More American jobs. 🇺🇸 pic.twitter.com/SqGBfBfnod
— The White House (@WhiteHouse) November 22, 2025
La empresa utiliza más de medio millón de pies de acero estadounidense por día en sus plantas.
Más del 95% del acero y aluminio proviene de proveedores nacionales, reforzando la dependencia en manufactura local y la continuidad de empleos directos e indirectos.
Impacto en la comunidad latina: nuevos empleos
Para trabajadores hispanos, este tipo de inversiones representa una vía concreta hacia empleos estables y mejor remunerados.
- Las industrias de plásticos, metales, ensamblaje y logística, involucradas en los contratos, cuentan con alta participación latina.
Los efectos multiplicadores también son significativos: proveedores pequeños y medianos donde laboran trabajadores latinos pueden beneficiarse de más contratos, ampliación de horarios y aumentos en contratación.
Qué dicen las fuentes
Lee Lagomarcino, vicepresidente de GE Appliances, destacó que “cuando invertimos en la industria manufacturera estadounidense y en nuestra gente, impulsamos el crecimiento mucho más allá de nuestras fronteras”.
También señaló que los contratos representan la esencia de “Built for America”.
Qué sigue
Los contratos anunciados son apenas el primer paso del plan de inversión a cinco años.
Se espera que General Electric continúe expandiendo su red de proveedores, ampliando manufactura en Kentucky y otros estados, y generando más oportunidad laboral para comunidades locales y trabajadores latinos.
La empresa anticipa más anuncios a medida que avance la construcción de nuevas líneas de producción y continúe la relocalización industrial.