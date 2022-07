Un miembro del staff de la serie ‘Law & Order’ muere a los 31 años.

Empleado muere baleado. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este séptimo mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias, los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querida actriz ha partido a una mejor vida.

Los hechos lamentables para los famosos, figuras públicas y personas que los rodean no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de un hombre que formaba parte del staff de la icónica serie de ‘La ley y el Orden’, fue el portal del diario británico de The Sun quien lo confirmó.

Mediante el portal del medio citado se mencionó que se trata de un hombre de 31 años, cuya identidad aún no ha sido revelada, según los reportes el miembro del staff habría recibido un impacto de bala mientras se encontraba en el set de grabación de la serie ‘Law and Order’ en Greenpoint, Brooklyn.

El sujeto era trabajador de control de estacionamiento del set, desafortunadamente en horas laborales fue que recibió un impacto de bala que terminó con su vida, sus compañeros e integrantes de la icónica serie quedaron en shock tras lo ocurrido en pleno lugar de grabación.