Empleado de Jack in the Box fue apuñalado al salir del restaurante

Según informó el portal de noticias USA TODAY, el hombre fue hospitalizado el martes por la mañana aunque su estado no se conoce.

En un impactante incidente que ha conmocionado a la comunidad de San Fernando, un empleado de Jack in the Box resultó gravemente herido.

En los detalles que salieron a la luz destacaron que se desconoció que pasó con el hombre que atacó al empleado de Jack in the Box.

Un empleado de Jack in the Box fue hospitalizado tras ser herido fatalmente, al salir del restaurante en su hora de descanso.

Aunque el restaurante estaba cerrado, se conoce que el servicio de drive thru continuaba funcionando, por lo que el atacante solicitó servicio.

Las circunstancias exactas que llevaron al ataque y la identidad del agresor aún no han sido esclarecidas, pero se cree que su molestia nació ante la negativa que obtuvo.

Piden apoyo de la población

Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad para reunir información que pueda arrojar luz sobre este inquietante incidente.

Jack in the Box, la popular cadena de comida rápida en la que trabaja la víctima, no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente hasta el momento.

Sin embargo, es probable que la empresa coopere plenamente con la investigación policial y tome medidas adicionales para garantizar la seguridad.

Los residentes de San Fernando han expresado su solidaridad con el empleado herido y su preocupación por la seguridad en la comunidad.