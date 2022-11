Empleada hispana pierde ojo: BIANCA RELATA AGRESIÓN EN CONTRA

En entrevista para ABC 7, la jovencita relató lo que sucedió: “Cuando me golpeó me tomó por sorpresa. Fue entonces cuando intervine, dije: ‘Oye, solo para que sepas que no está bien lo que estás haciendo. Son necesidades especiales y no está bien lo que estás haciendo. Me seguían preguntando si llevaba anillos porque no creían que un puñetazo normal pudiera romperle un ojo”, dijo Bianca.

“Seguí adelante y tomé la decisión de que sería mejor obtener una prótesis ocular. Podría atacar mi ojo bueno, por lo que sería mejor que me la quitaran”, dijo Bianca. “Cuando mi hermana hizo la llamada y me dijo ‘oye, ella va a perder el ojo, hay una gran posibilidad y la van a operar de emergencia’, eso me asustó”, comentó a su vez Erica Palomera. Archivado como: Empleada hispana pierde ojo