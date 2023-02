Empleada de Shakira revela lo peor de la colombiana

Y es que Cárdenas aseguró que la colombiana “Siempre tuvo muchos aires de diva y fue bastante envidiosa”. Explicó que Shakira es una mujer a la que no le puedes dirigir la palabra y tampoco puedes mirarla. También añadió que si la colombiana sentía que alguien hacía las cosas mejor que ella, la corría inmediatamente.

Cristina Cárdenas, quien trabajo en múltiples ocasiones con Shakira en la producción de videos musicales desempeñándose como coordinadora de figuración con los actores, reveló como era trabajar con la colombiana. Sus palabras toman por sorpresa, ya que no es la imagen que Shakira nos ha presentado.

Empleada de Shakira revela como es trabajar con la cantante

Tras los testimonios de Cárdenas se puede llegar a la conclusión de que trabajar con Shakira puede resultar ‘imposible’. Y es que añadió que si un rodaje podía durar cuatro horas, la colombiana lograba convertirlo en 17 horas, además de como resultaba para el resto de las empleadas durante rodajes si llegaban a destacar más que ella.

La ahora exempleada de Shakira declaró, según información de El nacional, que Shakira no le gusta que destaquen más que ella. “Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje. Dijo ‘tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo. Es imposible trabajar con ella, no quiere ir nadie con Shakira, la figuración se muere del asco, el equipo se desespera”.